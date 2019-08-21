В Вольске пенсионер убил супругу из-за ревности

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-21T11:20:34+03:00

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Вольский районный суд приговорил 63-летнего жителя Вольска к восьми годам колонии строгого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 22 января осужденный со своей супругой поссорились дома на улице Ленина. Гражданин приревновал свою суженую, схватил нож и вонзил его не менее семи раз в женскую грудь.

От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Осужденный и его защитник обжаловали наказание, однако дело пересматривать не стали.

Приговор оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU