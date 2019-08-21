ЧМ в Саратове: самыми сильными соперниками для россиян станут белорусы и чехи

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-21T12:34:46+03:00

Сборная России по пожарно-спасательному спорту начала тренировки на «Локомотиве» [фото, видео]

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На стадионе «Локомотив» в Саратове началась тренировка сборной России по пожарно-спасательному спорту.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», команда прибыла вчера для подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.

- Самые сильные соперники для нас — белорусы и чехи. Если приедет сборная Украины, то и они. Но пока не ясно, будет ли от них команда, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» главный тренер сборной Игорь Генералов.

Старший тренер Игорь ГенераловФото: Александр Уриевский

По его словам, сейчас проходят по две тренировки в день, так как осталось всего 2,5 недели и к 10-11 сентября спортсменов необходимо вывести на пик формы.

В мужской команде десять человек. Двое из них будут запасными. Сейчас тренерский штаб решает, кто именно.

Спортсмены проводят по две тренировки в деньФото: Александр Уриевский

Кроме Игоря Генералова, с командой работают Петр Калинин, который считается самым опытным тренером, и Владимир Сидоренко, отец 20-кратного рекордсмена мира и абсолютного чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту Владимира Сидоренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727148" frameborder="0"></iframe> Главный тренер сборной России по ППС Игорь Генералов.

В команде пять спортсменов из Санкт-Петербурга, по одному из Москвы, Ямало-Ненецкого АО, Челябинска и Нижнего Новгорода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727147" frameborder="0"></iframe> Тренировка сборной России по пожарно-спасательному спорту.

#огненныйспорт #чемпионатмира #пожарноспасательныйспорт #саратов

ИСТОЧНИК KP.RU