ЧМ в Саратове: самыми сильными соперниками для россиян станут белорусы и чехи
На стадионе «Локомотив» в Саратове началась тренировка сборной России по пожарно-спасательному спорту.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», команда прибыла вчера для подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.
- Самые сильные соперники для нас — белорусы и чехи. Если приедет сборная Украины, то и они. Но пока не ясно, будет ли от них команда, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» главный тренер сборной Игорь Генералов.
Старший тренер Игорь ГенераловФото: Александр Уриевский
По его словам, сейчас проходят по две тренировки в день, так как осталось всего 2,5 недели и к 10-11 сентября спортсменов необходимо вывести на пик формы.
В мужской команде десять человек. Двое из них будут запасными. Сейчас тренерский штаб решает, кто именно.
Спортсмены проводят по две тренировки в деньФото: Александр Уриевский
Кроме Игоря Генералова, с командой работают Петр Калинин, который считается самым опытным тренером, и Владимир Сидоренко, отец 20-кратного рекордсмена мира и абсолютного чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту Владимира Сидоренко.
Главный тренер сборной России по ППС Игорь Генералов.
В команде пять спортсменов из Санкт-Петербурга, по одному из Москвы, Ямало-Ненецкого АО, Челябинска и Нижнего Новгорода.
Тренировка сборной России по пожарно-спасательному спорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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