Экс-глава Энгельсского района попал под суд за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-21T10:46:47+03:00

В 2016 году он незаконно отдал в аренду землю предпринимателю

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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области завершил расследование в отношении экс-главы Энгельсского муниципального района и бывшего председателя комитета по управлению имуществом района. Обоих обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как стало известно «КП-Саратов», речь идет об Андрее Куликове и Сергее Ряскове.

- Следствие считает, что в период с ноября по декабрь 2016 года Куликов и Рясков, действуя в интересах одного из энгельсских предпринимателей, неправомерно подписали постановление администрации и отдали в аренду участок площадью почти 6 тыс. кв. м в центре Энгельса. Это привело к отчуждению земли из госсобственности и нанесло ущерб району на более чем 10 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Один из обвиняемых так и не признал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд.

Напомним, Андрей Куликов с середины 2017 года по конец 2018-го был министром промышленности и энергетики Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU