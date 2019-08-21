На турбазе в Энгельсском районе утонул парень

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-21T10:52:04+03:00

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На одной из турбаз в Энгельсском районе 19-летний парень ушел поплавать и не вернулся.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие спасатели и водолазы облспаса организовали его поиски. Спустя некоторое время в 25 метрах от берега нашли тело и подняли его.

Погибший передан следственно-оперативной группе.

На месте работали облспас и следователи СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU