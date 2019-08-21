На турбазе в Энгельсском районе утонул парень
Его тело нашли у берега
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На одной из турбаз в Энгельсском районе 19-летний парень ушел поплавать и не вернулся.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие спасатели и водолазы облспаса организовали его поиски. Спустя некоторое время в 25 метрах от берега нашли тело и подняли его.
Погибший передан следственно-оперативной группе.
На месте работали облспас и следователи СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU