Саратовцы сильнее других россиян хотят уехать в другой город
Большее желание переезда высказывают только жители Екатеринбурга
.Фото: Инна УЛЬРИХ
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Независимое агентство ZOOM MARKET спросило жителей городов России, хотели ли бы они переехать из своего города и нравится ли он им вообще.
Исследование показало, что больше всего хотят уехать из своего города жители Екатеринбурга, на втором месте расположился Саратов, а далее идет Брянск.
Меньше жителей хотят покинуть Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самару и даже Москву и Санкт-Петербург.
При этом граждан манят: Краснодар, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также столица и Санкт-Петербург.
Нравится свой город 73% россиян.
Опрос проводился среди 3 тыс. жителей из 25 городов России.
ИСТОЧНИК KP.RU