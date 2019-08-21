Саратовцы сильнее других россиян хотят уехать в другой город

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-21T10:44:41+03:00

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Независимое агентство ZOOM MARKET спросило жителей городов России, хотели ли бы они переехать из своего города и нравится ли он им вообще.

Исследование показало, что больше всего хотят уехать из своего города жители Екатеринбурга, на втором месте расположился Саратов, а далее идет Брянск.

Меньше жителей хотят покинуть Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самару и даже Москву и Санкт-Петербург.

При этом граждан манят: Краснодар, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также столица и Санкт-Петербург.

Нравится свой город 73% россиян.

Опрос проводился среди 3 тыс. жителей из 25 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU