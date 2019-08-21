2019-08-21T10:44:41+03:00
Общество

Саратовцы сильнее других россиян хотят уехать в другой город

Большее желание переезда высказывают только жители Екатеринбурга
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Инна УЛЬРИХ
Изменить размер текста:

Независимое агентство ZOOM MARKET спросило жителей городов России, хотели ли бы они переехать из своего города и нравится ли он им вообще.

Исследование показало, что больше всего хотят уехать из своего города жители Екатеринбурга, на втором месте расположился Саратов, а далее идет Брянск.

Меньше жителей хотят покинуть Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самару и даже Москву и Санкт-Петербург.

При этом граждан манят: Краснодар, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также столица и Санкт-Петербург.

Нравится свой город 73% россиян.

Опрос проводился среди 3 тыс. жителей из 25 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24