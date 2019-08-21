В Саратове большое дерево рухнуло на крышу дома

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-21T09:45:14+03:00

ЧП случилось на перекрестке улиц Рабочая и Хользунова

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В Саратове из-за вечерней непогоды на крышу дома упало дерево.

Как сообщили очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось на улице Рабочая, 97.

На перекрестке с улицей Хользунова ствол вырвало с корнями, и он упал на жилой одноэтажный дом.

Напомним, вечерний ливень с ветром и градом доставил много неприятностей саратовцам: на проезжую часть выехали мусорные баки, упавшее дерево перегородило полосы движения, а рухнувший каштан суть не придавил ребенка на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU