2019-08-21T09:45:14+03:00
Происшествия

В Саратове большое дерево рухнуло на крышу дома

ЧП случилось на перекрестке улиц Рабочая и Хользунова
Ольга Симонова
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В Саратове из-за вечерней непогоды на крышу дома упало дерево.

Как сообщили очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось на улице Рабочая, 97.

На перекрестке с улицей Хользунова ствол вырвало с корнями, и он упал на жилой одноэтажный дом.

Напомним, вечерний ливень с ветром и градом доставил много неприятностей саратовцам: на проезжую часть выехали мусорные баки, упавшее дерево перегородило полосы движения, а рухнувший каштан суть не придавил ребенка на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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