В Саратове большое дерево рухнуло на крышу дома
ЧП случилось на перекрестке улиц Рабочая и Хользунова
Фото из соцсетей
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В Саратове из-за вечерней непогоды на крышу дома упало дерево.
Как сообщили очевидцы в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось на улице Рабочая, 97.
На перекрестке с улицей Хользунова ствол вырвало с корнями, и он упал на жилой одноэтажный дом.
Напомним, вечерний ливень с ветром и градом доставил много неприятностей саратовцам: на проезжую часть выехали мусорные баки, упавшее дерево перегородило полосы движения, а рухнувший каштан суть не придавил ребенка на детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU