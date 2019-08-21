В Саратове будут ремонтировать три дороги
Работы идут в рамках нацпроекта
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В Саратове сегодня, 21 августа, продолжат ремонт дорог.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
На улице Генерала Захарова зафрезеруют часть от 3-го Курдюмского до Волгоградской, также зафрезеруют Курдюмскую — от Деловой до 3-го Курдюмского проезда. Будет уложен верхний слой асфальта на Огородной.
Сейчас сделано 7,5 тыс. кв. м из 16,2 тыс. кв. м дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU