В Саратове будут ремонтировать три дороги

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-21T09:35:06+03:00

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В Саратове сегодня, 21 августа, продолжат ремонт дорог.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На улице Генерала Захарова зафрезеруют часть от 3-го Курдюмского до Волгоградской, также зафрезеруют Курдюмскую — от Деловой до 3-го Курдюмского проезда. Будет уложен верхний слой асфальта на Огородной.

Сейчас сделано 7,5 тыс. кв. м из 16,2 тыс. кв. м дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU