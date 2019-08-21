2019-08-21T09:33:10+03:00
Общество

Саратовских животных спасли от опасного лекарства

Препарат предназначался для травли глистов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области обнаружило подозрительное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Альбендазол 10% гранулят» (серия 3020218, срок годности до 02.2020) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателям: «описание», «определение фракционного состава (Размер гранул)», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Лекарство сняли с полок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24