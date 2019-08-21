Саратовских животных спасли от опасного лекарства
Препарат предназначался для травли глистов
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области обнаружило подозрительное лекарство для животных.
- Речь идет о препарате «Альбендазол 10% гранулят» (серия 3020218, срок годности до 02.2020) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателям: «описание», «определение фракционного состава (Размер гранул)», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.
Лекарство сняли с полок.
ИСТОЧНИК KP.RU