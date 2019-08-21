2019-08-21T09:06:11+03:00
Происшествия

Вечерняя непогода в Саратове застала горожан врасплох

Рушились деревья, катались мусорные баки и падали градины весомого размера
Ольга Симонова
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Фото градин из соцсетейФото градин из соцсетей
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В Саратове вечерняя непогода 20 августа доставила много проблем горожанам. Местные жители рассказали об упавших деревьях и катающихся мусорных баках.

Екатерина Рощина выложила в паблик «Саратов онлайн» видео, на котором запечатлено, как контейнеры для отходов выехали на проезжую часть в ливень.

Также очевидцы сообщают о градинах размером чуть меньше крышки от пластиковой бутылки и дереве, упавшем на улице Танкистов и перекрывшем полосы движения для автомобилей.

Выехавшие на проезжую часть в Саратове мусорные баки.

Напомним, вчера вечером мальчик лет десяти прятался под горкой на детской площадке на улице Серова в момент, когда туда упал каштан. Ребенок чудом остался жив после обрушения дерева.

Не обошлось и без традиционных потопов, многие улицы залило потоками после ливня, и машины с трудом пробирались через них.

Отметим, что никаких предупреждений от ГУ МЧС о непогоде не было, а многие сайты и приложения, показывающие текущую погоду, даже в момент сильного ливня показывал, что в городе всего лишь легкий ветерок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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