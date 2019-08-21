Директора НИИ Юго-Востока в Саратове будут судить за мошенничество с квартирами

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-21T09:32:16+03:00

По версии следствия, он раздал жилье не нуждающимся сотрудникам

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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора научно-исследовательского института.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения.

Как стало известно «Комсомолке», речь идет о НИИСХ Юго-Востока.

Следствие считает, что с декабря 2014 по февраль 2015 года НИИ заключило госконтракты на покупку ведомственного жилья для сотрудников.

Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 23 млн рублей. Еще 7,8 млн директор института собрал с подчиненных, но, как оказалось, получившие недвижимость граждане не нуждались в улучшении жилищных условий.

Кроме того, еще 680 тыс. рублей, полученных от одного из подчиненных за квартиру, директор НИИ не передал застройщику.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции, УФСБ и прокуратурой.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU