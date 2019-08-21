Саратовец выручил на поддельном алкоголе более 3,2 млн рублей
Суд признал 27-летнего саратовца виновным в хранении немаркированной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с января по 22 июня 2018 года мужчина приобрел более 9 тыс. бутылок алкоголя на сумму свыше 1,9 млн рублей и не менее 5,6 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 694 тыс. рублей.
Он хранил продукцию в трех гаражах ГСК «Сокол-2».
Кроме того, подсудимый незаконно использовал чужие товарные знаки «Хортиця» и «Hennessy cognac», права на использование которых принадлежат компаниям «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» и «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко», причинив правообладателям ущерб в общей сумме более 3, 2 млн рублей.
Его обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей, теперь прокуратура проверяет законность вынесенного приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU