Саратовец выручил на поддельном алкоголе более 3,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-21T09:29:00+03:00

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Суд признал 27-летнего саратовца виновным в хранении немаркированной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с января по 22 июня 2018 года мужчина приобрел более 9 тыс. бутылок алкоголя на сумму свыше 1,9 млн рублей и не менее 5,6 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 694 тыс. рублей.

Он хранил продукцию в трех гаражах ГСК «Сокол-2».

Кроме того, подсудимый незаконно использовал чужие товарные знаки «Хортиця» и «Hennessy cognac», права на использование которых принадлежат компаниям «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» и «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко», причинив правообладателям ущерб в общей сумме более 3, 2 млн рублей.

Его обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей, теперь прокуратура проверяет законность вынесенного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU