В Саратовской области обнаружили подозрительный раствор для инъекций

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-21T09:25:55+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» (серия 010818, срок годности до 08.2020) производства ООО «БиоФармГарант», Владимир. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «рН», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Лекарство перестали продавать и попросили горожан при обнаружении этого лекарства сразу же сообщить в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU