Саратовцу отказались смягчать срок за кражу металла на сумму свыше 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-21T09:24:58+03:00

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Вольский районный суд 12 декабря 2017 года приговорил 52-летнего жителя Саратовской области за 14 краж к шести годам исправительной колонии общего режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в июле 2016 года осужденный взял четырех знакомых и пошел красть металл. С августа 2016 по март 2017 года мужчины сдали ворованного на свыше 1 млн рублей. В октябре 2016, январе и марте 2017 они срезали дорожные ограждения, но украсть не смогли, а в феврале 2017 года обчистили линию электропередач на сумму более 450 тыс. рублей.

Осужденный подал жалобу, по его мнению, наиболее строгое из наказаний — три года и семь месяцев. По совокупности преступлений максимальный размер окончательно назначенного ему срока не мог превышать более чем половину от этого наказания, то есть не более пяти лет и четырех месяцев.

Однако выяснилось, что мужчине могли дать и 15 лет, приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU