Опубликована схема перекрытия Энгельса на День города

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-21T09:19:09+03:00

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В Энгельсе Саратовской области на День города, который будет отмечаться 31 августа, будет изменена схема движения общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, с семи утра до восьми вечера по новым схемам будут ездить автобусы 41 маршрута.

Это: №№1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 81, 206, 208, 208А, 208Б, 208з, 209, 252, 267, 267А, 268, 268Г, 269А, 278, 278П, 278К, 280А, 326, 326А, 326К, 364, 280, 294А, 416, 416А, 295, 277, 279, 269, 275, 204.

Троллейбусы №8 от «Ленты» до «Тролзы» и №14 — от «Ленты» до ЗМК ходить не будут.

При этом общественный транспорт будет курсировать до 23 часов.

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Для автобусных маршрутов №№3, 4, 22, 32, 208, 208А, 208Б, 208з на период проведения праздничных мероприятий конечная остановка переносится от остановки «Ярмарка» к ТЦ «Лазурный» с осуществлением движения по следующей схеме: улица Калинина — Петровская — Ленина — Степная — Красноармейская и далее по утвержденному маршруту движения. В обратном направлении: от улицы Красноармейская, далее по улице Степная, улице Ленина, конечная остановка у ТЦ «Лазурный».

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Для автобусных маршрутов №№204, 206, 209, 252, 267, 267А, 279 на период проведения праздничных мероприятий движение будет осуществляться по следующей схеме: от улицы Маяковского, далее по улице Степная, улице Волоха, улице Саратовская, улице Маяковского и далее по утвержденному маршруту движения.

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Для автобусных маршрутов №№2, 81, 268, 268Г, 269, 269А, 275, 280А, 364, 416А, 21, 23, 277, 295, 278, 278К, 278Л, 294А, 326, 326А, 326К на период проведения праздничных мероприятий движение будет осуществляться по следующей схеме: от конечной остановки «Ярмарка» по площади Свободы, далее по улице Петровская, Больничному переулку, улице Пушкина, улице Нестерова, улице Полиграфическая, до кольца на перекрестке улиц Полиграфическая и 148-й Черниговской дивизии и далее по утвержденным схемам движения. В обратном направлении схема движения следующая: от улицы Полиграфическая, далее по улице Тельмана до улицы Красноармейская, улица Рабочая, улица Нестерова, площадь Свободы, улица Телеграфная до конечной остановки «Ярмарка».

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ИСТОЧНИК KP.RU