2019-08-21T09:12:23+03:00
Происшествия

Жителя Алгая избили ради денег и документов

Задержан предполагаемый преступник
Дарья Вострикова
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Полиция Ртищевского района раскрыла грабеж в отношении 37-летнего жителя Алгая.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у дома на улице Цепулина неизвестный избил его, отобрал 1,5 тыс. рублей, телефон и документы.

Выяснилось, что за этим стоит 29-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное, а самого мужчину отпустили под подписку о невыезде — ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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