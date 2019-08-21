В Саратов привезли главную святыню русского зарубежья

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-21T09:09:48+03:00

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В Покровский храм Саратова вчера, 20 августа, доставили главную святыню русского зарубежья.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, Епископ Покровский и Николаевский Пахомий и Епископ Манхэттенский Николай — хранитель иконы, совершили молебен с акафистом перед Курской Коренной иконой Божией Матери.

Последний отметил, что ни один образ Пресвятой Богородицы не путешествует так, как этот.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Покровской Епархии, ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 19:00 перед образом будут совершаться молебны с акафистом, а 22 августа верующие соберутся в 10:00, 12:00 и 14:00.

Курская Коренная икона была явлена в сентябре 1925 года у сожженного Курска. Местный охотник увидел святой лик у корня дерева, оттуда образ взял свое название. Когда этот человек поднял икону, на этом месте забил родник.

Епископ добавил, что икона водит, управляет и показывает праведный путь для всех людей и даже неправославные порой смотрят на нее, чувствуют что-то и принимают эту веру.

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ИСТОЧНИК KP.RU