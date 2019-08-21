Николай Панков: Сегодня еду туда, откуда начинается Россия

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-21T09:05:53+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что в последнюю неделю своего отпуска планирует встретится с жителями в Озинском, Дергачевском и Ершовском районах

- Идет последняя неделя отпуска. Сегодня еду туда, откуда начинается Россия. Да, это Озинский район. Там встречусь с жителями и увижу, как ремонтируют федеральную трассу. Эту дорогу при помощи Володина передали в федеральную собственность. Почти до Мокроуса это теперь по-настоящему современная трасса. Встречи также будут с жителями в Дергачевском, Ершовском районах. Здесь воплощается в жизнь много важных для людей проектов за счет федеральных средств. В Ершовском районе проведу совещание в Чапаевском санатории. В этом году Володин выделил благотворительные деньги на проект реконструкции и строительства нового корпуса санатория. Все районы посмотрим, наметим программу совместной работы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU