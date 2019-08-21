Сельский подросток и рецидивист украли алкоголь в саратовском магазине

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-21T08:09:13+03:00

Их поймали через девять дней после преступления и не смогли изъять спиртное

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В Саратовском районе полиция вчера, 20 августа, раскрыла кражу спиртного.

- Сообщение от сотрудника магазина в поселке Соколовый поступило в 16:35 11 августа. Он рассказал, что просмотрев видеозаписи понял, что в тот же день, но в 12:00, кто-то похитил из торговой точки алкоголь, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили уголовное дело за кражу и задержали 26-летнего рецидивиста и 17-летнего жителя поселка Алексеевка Хвалынского района.

Алкоголь у подозреваемых не смогли изъять, но подписку о невыезде выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU