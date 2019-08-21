В Энгельсе будут судить несовершеннолетнего наркоторговца
Юноша сделал несколько закладок
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В Энгельсе Саратовской области под суд отправился 17-летний парень.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на торговлю наркотиками в крупном размере.
По версии следствия, в апреле юноша купил в Энгельсе крупную партию синтетического наркотика, чтобы его перепродать. 9 апреля он сделал несколько закладок, а один пакетик оставил себе также для дальнейшего сбыта.
После этого парня задержали сотрудники полиции и во время досмотра в отделении изъяли запрещенное вещество.
Свою вину молодой человек не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU