2019-08-21T08:19:38+03:00
Происшествия

В Энгельсе будут судить несовершеннолетнего наркоторговца

Юноша сделал несколько закладок
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области под суд отправился 17-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на торговлю наркотиками в крупном размере.

По версии следствия, в апреле юноша купил в Энгельсе крупную партию синтетического наркотика, чтобы его перепродать. 9 апреля он сделал несколько закладок, а один пакетик оставил себе также для дальнейшего сбыта.

После этого парня задержали сотрудники полиции и во время досмотра в отделении изъяли запрещенное вещество.

Свою вину молодой человек не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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