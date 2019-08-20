Упавший каштан едва не покалечил ребенка в Саратове

СЕГОДНЯ 21:13 2019-08-20T21:14:50+03:00

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В Саратове рухнувшее дерево едва не покалечило ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, инцидент случился на улице Серова, возле дома №1.

Из-за сильного ветра во время внезапной грозы рухнул каштан. Ствол и ветви накрыли детскую площадку. При этом под горкой в тот момент прятался от дождя ребенок – по словам очевидцев, мальчик около 10 лет – его чудом не травмировало упавшим деревом.

ИСТОЧНИК KP.RU