Ливень затопил трамвайные пути в Саратове

СЕГОДНЯ 21:02 2019-08-20T21:06:40+03:00

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По Саратову прошел ливень, что сразу отразилось на работе общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы», встало движение трамвайного маршрута №9.

Причина – затопление трамвайных путей, пояснили в группе.

Движение остановилось в районе 3-го Товарного проезда в сторону 1-го Просяного проезда.

Примечательно, что региональное ГУ МЧС не распространяло предупреждения о непогоде.

ИСТОЧНИК KP.RU