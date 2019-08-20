Ливень затопил трамвайные пути в Саратове
Встали вагоны маршрута №9
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По Саратову прошел ливень, что сразу отразилось на работе общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы», встало движение трамвайного маршрута №9.
Причина – затопление трамвайных путей, пояснили в группе.
Движение остановилось в районе 3-го Товарного проезда в сторону 1-го Просяного проезда.
Примечательно, что региональное ГУ МЧС не распространяло предупреждения о непогоде.
ИСТОЧНИК KP.RU