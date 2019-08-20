«Саратовские авиалинии» уволят почти 400 сотрудников
Массовые сокращения начнутся с 26 августа
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Из-за закрытия аэропорта «Саратов-Центральный» будут уволены почти 400 сотрудников АО «Саратовские авиалинии».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области, от предприятия было получено уведомление о высвобождении 394 работников.
Увольнения начнутся с 26 августа. 336 работников уже получили уведомления о сокращении. Всего в АО «Саратовские авиалинии» числятся 430 сотрудников.
Напомним, аэропорт «Саратов-Центральный» закрылся сегодня, 20 августа, после того, как начал работу аэропорт «Гагарин».
ИСТОЧНИК KP.RU