Начальник полиции Саратова пообщается с горожанами на Предмостовой площади

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-20T17:31:42+03:00

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Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной пообщается со всеми желающими по вопросам дорожного движения в городе. Место встречи - на Славянской площади, у моста Саратов-Энгельс. Время с 18.00 до 19.00 в среду, 21 августа.

Полковнику Чепурному можно будет задать любые вопросы с изменению дорожного движения в городе, замене водительских прав, оформления машины, и многие другие вплоть до благоустройства дорог и проблемы шумного транспорта.

Вместе с ним на вопросы будут отвечать представители городской Госавтоинспекции и РЭО по Саратову.

Руководству полиции прямо на месте встречи можно будет оставить необходимые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU