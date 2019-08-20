Начальник полиции Саратова пообщается с горожанами на Предмостовой площади
Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной пообщается со всеми желающими по вопросам дорожного движения в городе. Место встречи - на Славянской площади, у моста Саратов-Энгельс. Время с 18.00 до 19.00 в среду, 21 августа.
Полковнику Чепурному можно будет задать любые вопросы с изменению дорожного движения в городе, замене водительских прав, оформления машины, и многие другие вплоть до благоустройства дорог и проблемы шумного транспорта.
Вместе с ним на вопросы будут отвечать представители городской Госавтоинспекции и РЭО по Саратову.
Руководству полиции прямо на месте встречи можно будет оставить необходимые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU