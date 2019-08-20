Евгений Миронов поздравил саратовцев с открытием аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-20T17:13:13+03:00

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Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов поздравил своих земляков-саратовцев с открытием нового аэропорта «Гагарин».

- Всех поздравляю с огромным событием, которого мы очень долго ждали, — открытие нового аэропорта имени Юрия Алексеевича Гагарина, — заявил Евгений Миронов.

Народный артист поздравил также гостей, которые смогут чаще прилетать в Саратов и знакомиться с его культурой и историей, строителей и всех, кто имел отношение к работе.

- В первую очередь, инициатора этого проекта Вячеслава Викторовича Володина, — отметил Евгений Миронов.

Он заметил, что сам спешит поскорее прилететь в Саратов и на катере дойти до центра города.

- Об этом можно было только мечтать. Но мечты сбываются! — сказал Миронов.

Видеозапись с его поздравлением опубликована на странице volodin.saratov в соцсети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU