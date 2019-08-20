Евгений Миронов поздравил саратовцев с открытием аэропорта «Гагарин»
Евгений Миронов поздравил саратовцев с открытием нового аэропорта "Гагарин".
Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов поздравил своих земляков-саратовцев с открытием нового аэропорта «Гагарин».
- Всех поздравляю с огромным событием, которого мы очень долго ждали, — открытие нового аэропорта имени Юрия Алексеевича Гагарина, — заявил Евгений Миронов.
Народный артист поздравил также гостей, которые смогут чаще прилетать в Саратов и знакомиться с его культурой и историей, строителей и всех, кто имел отношение к работе.
- В первую очередь, инициатора этого проекта Вячеслава Викторовича Володина, — отметил Евгений Миронов.
Он заметил, что сам спешит поскорее прилететь в Саратов и на катере дойти до центра города.
- Об этом можно было только мечтать. Но мечты сбываются! — сказал Миронов.
Видеозапись с его поздравлением опубликована на странице volodin.saratov в соцсети Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU