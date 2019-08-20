2019-08-20T16:50:14+03:00
Общество

Переселенцы в новый дом в Елшанке должны купить плиты сами

Электроплиты не входят в обязательный проект [видео]
Екатерина Семенова
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Михаил Исаев встретился с будущими жильцами дома в Елшанке.

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Будущие жильцы дома в поселке Елшанка Саратова возмутились отсутствием кухонных плит.

На встрече с главой города Михаилом Исаевым они высказали свои претензии, попросив ответа.

Мэр подчеркнул, что строительство дома является благотворительным проектом председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Плиты ставятся в обязательном порядке только в домах, где предусмотрено газоснабжение для приготовления пищи. Однако в данном случае плиты будут электрическими, и они приобретаются самими жильцами.

- Плиты купите сами. Линейка плит начинается от тысячи рублей за двухконфорочные, — отметил Михаил Исаев.

На претензию о том, что это не было заявлено раньше, Исаев сообщил, что у будущих переселенцев в запасе есть еще 2-3 недели, а то и месяц для приобретения.

Переезд должен состояться в сентябре-октябре. После этого начнется снос старых домов, а потом — благоустройство территории. Власть, по словам Исаева, готова помочь с переездом пожилым, инвалидам и одиноким гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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