Три микрорайона Балакова на три дня могут остаться без горячей воды
Энергетики ведут реконструкцию тепломагистрали на Трнавской
Фото Саратовского филиала "Т Плюс"
Изменить размер текста:
В Балакове три микрорайона могут остаться без горячей воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано с врезкой трубопровода 500 мм на улице Трнавская в общую систему.
Работы будут идти с 20 по 23 августа и затронут 5, 6 и 7-й микрорайоны.
Всего в рамках реконструкции тепломагистрали на Трнавской в Балакове было заменено более 600 метров трубы, а также реконструированы тепловые камеры с тепломеханическим оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU