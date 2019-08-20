Три микрорайона Балакова на три дня могут остаться без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-20T16:20:33+03:00

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В Балакове три микрорайона могут остаться без горячей воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано с врезкой трубопровода 500 мм на улице Трнавская в общую систему.

Работы будут идти с 20 по 23 августа и затронут 5, 6 и 7-й микрорайоны.

Всего в рамках реконструкции тепломагистрали на Трнавской в Балакове было заменено более 600 метров трубы, а также реконструированы тепловые камеры с тепломеханическим оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU