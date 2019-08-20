В Пугачеве росгвардеец спас мужчину от растерзания его же собакой
Питомец довел хозяина до крови
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Росгвардеец спас жителя Пугачева от растерзания его же собакой.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, супруга мужчины пояснила, что на него напала кавказская овчарка.
Питомец сначала вел себя агрессивно, а потом повалил хозяина и вцепился ему в руку.
Прибывшие правоохранители увидели окровавленного гражданина, один из них застрелил его пса.
Мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU