В Пугачеве росгвардеец спас мужчину от растерзания его же собакой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-20T16:20:43+03:00

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Росгвардеец спас жителя Пугачева от растерзания его же собакой.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, супруга мужчины пояснила, что на него напала кавказская овчарка.

Питомец сначала вел себя агрессивно, а потом повалил хозяина и вцепился ему в руку.

Прибывшие правоохранители увидели окровавленного гражданина, один из них застрелил его пса.

Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU