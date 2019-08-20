Сотрудник саратовского комитета охотничьего хозяйства задержан за браконьерство

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-20T16:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 августа, егери обнаружили на территории охотничьего хозяйства Саратовского района груженый ВАЗ-21099.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, машина прибыла в саратовские гаражи, из нее вышли двое мужчин и начали выгружать разделенного лося.

Один из мужчин является сотрудником отдела комитета охотничьего хозяйства.

На место происшествия прибыло руководство комитета. Виновных ждет наказание по всей строгости закона.

Отметим, что ревуна лося можно стрелять лишь с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU