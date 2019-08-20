2019-08-20T16:03:35+03:00
Происшествия

Громившему детсад в Саратове дебоширу не предъявлено обвинение

В полиции ждут вердикта медиков
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Детский сад №144 в Солнечном-2Детский сад №144 в Солнечном-2
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В пресс-службе ГУВД Саратова корреспонденту «Комсомолки» подтвердили инцидент с битьем стекол в детском саду в поселке Солнечный-2.

В воскресенье, 18 августа, на территории детского сада №144 был задержан неадекватный молодой мужчина. Он целенаправленно бил ногами стекла в садике и убегал по пожарным лестницам от пытавшихся его остановить местных жителей.

Прибывшим по вызову очевидцев сотрудникам полиции ловить его не пришлось — дебошир сорвался с пожарной лестницы на втором этаже и упал на бетон. Правоохранители сразу же передали его в «скорую помощь».

Заведующая детским садом «Солнечная страна» Наталья Каширина от комментариев отказалась. Ущерб, нанесенный неадекватным мужчиной учреждению, еще подсчитывается.

В полиции Саратова отметили, что обвинения пока не предъявлены — правоохранители ожидают информацию от медиков о вменяемости задержанного.

Начальника Кировского отдела образования Светлану Кисурину не удалось застать на рабочем месте в течение дня и пообщаться хотя бы по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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