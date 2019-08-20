Энгельсский спортсмен стал победителем Кубка России по академической гребле
В состязаниях приняли участие более 300 человек
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На Кубке России по академической гребле четверо воспитанников саратовской СШОР по гребному спорту финишировали первыми.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в их числе был энгельсский мастер спорта Константин Стасюк.
В состязаниях приняли участие более 300 человек.
Они встретились на олимпийском гребном канале в Крылатском.
ИСТОЧНИК KP.RU