Энгельсский спортсмен стал победителем Кубка России по академической гребле

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-20T15:56:34+03:00

В состязаниях приняли участие более 300 человек

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На Кубке России по академической гребле четверо воспитанников саратовской СШОР по гребному спорту финишировали первыми.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в их числе был энгельсский мастер спорта Константин Стасюк.

В состязаниях приняли участие более 300 человек.

Они встретились на олимпийском гребном канале в Крылатском.

ИСТОЧНИК KP.RU