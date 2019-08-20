Известна программа мероприятий ко Дню флага РФ в Саратове
В Саратове 22 августа состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага РФ.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут задействованы три площадки.
На новой набережной с 16:00 пройдет конкурс рисунка на асфальте «Я люблю свой город». В 17:30 все желающие смогут сделать аквагрим с символикой российского триколора. Затем здесь начнется концертная программа.
После, в 18:00, на Театральной площади стартует мотопробег.
Колонна двухколесного транспорта проследует по Московской улице и финиширует с российскими флагами возле концертной площадки, установленной на новой набережной.
К участникам присоединятся велосипедисты и роллеры.
ИСТОЧНИК KP.RU