2019-08-20T15:55:09+03:00
Общество

Известна программа мероприятий ко Дню флага РФ в Саратове

Отмечать будут вечером
Дарья Вострикова
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В Саратове 22 августа состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага РФ.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут задействованы три площадки.

На новой набережной с 16:00 пройдет конкурс рисунка на асфальте «Я люблю свой город». В 17:30 все желающие смогут сделать аквагрим с символикой российского триколора. Затем здесь начнется концертная программа.

После, в 18:00, на Театральной площади стартует мотопробег.

Колонна двухколесного транспорта проследует по Московской улице и финиширует с российскими флагами возле концертной площадки, установленной на новой набережной.

К участникам присоединятся велосипедисты и роллеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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