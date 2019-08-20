Фестиваль первокурсников «Поехали!» пройдет 2 сентября

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-20T15:50:09+03:00

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В Саратове 2 сентября пройдет областной студенческий праздник «Поехали!», который традиционно проводится в начале учебного года для первокурсников и преподавателей вузов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, имена приглашенных звезд пока сохраняются в секрете.

Также выступят лучшие артисты и творческие коллективы региона.

В этот день состоится традиционное награждение победителей премии для научно-педагогических работников вузов «Высота» в ТЮЗе имени Ю. П. Киселева. Затем студенты первых курсов пройдут шествием по центральным улицам Саратова.

На Театральной площади первокурсники принесут клятву студентов на верность своим учебным заведениям.

По прогнозам министерства, участие в празднике «Поехали!» примут около 10 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU