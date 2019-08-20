В Саратове перекроют ряд улиц из-за празднования Дня флага РФ
Ограничения продлятся до вечера
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В Саратове с 18:00 до 19:00 22 августа перекроют несколько улиц из-за празднования Дня флага РФ.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, проехать нельзя по Московской улице, в районе набережной Космонавтов и на самой набережной, участках от Московской до Обуховского переулка, и от него до улицы Бабушкин взвоз и до Вольской.
Также с 15:30 до 21:00 закроют набережную Космонавтов от Вольской до Провиантской.
ИСТОЧНИК KP.RU