В Саратовской области прошел фестиваль лука

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-20T15:22:44+03:00

Гости попробовали разнообразные блюда из этого продукта

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В селе Куриловка Саратовской области прошел первый муниципальный фестиваль лука «Солнышко в лукошке».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, на площади перед Домом культуры развернулся концерт, выставка, продажа шашлыка и овощей, аттракционы, аквагрим и дегустация блюд из лука.

В сентябре в селе Черкасское пройдет фестиваль картошки, а в октябре в Покровке — праздник хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU