2019-08-20T17:39:06+03:00
Общество

К аэропорту «Гагарин» построят новую железнодорожную ветку

Проект должны реализовать за 2-3 года
Дарья Вострикова
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Губернатор Радаев и начальник ПривЖД Сергей АльмеевГубернатор Радаев и начальник ПривЖД Сергей АльмеевФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым строительство железнодорожной ветки к аэропорту «Гагарин».

Он рассказал, что сейчас завершен только первый этап работ. В будущем граждане смогут спускаться на платформу, которая будет одного уровня с вагоном и добираться до аэропорта по внесезонному переходу. Попасть в терминал с электрички можно будет на траволаторе.

Губернатор подчеркнул, что проект нужно реализовать за ближайшие 2-3 года.

Вторым этапом железнодорожной инфраструктуры будет строительство отдельной железнодорожной ветки длиной 4,5-5 км от станции Липовский до терминала аэропорта. Предполагается, что она будет в полосе отвода уже существующей дороги. Также возможно появится мост через реку Курдюм и путепровод в месте пересечения с автомобильной трассой. Это важные элементы для развития саратовской агломерации.

Начальник ПривЖД отметил еще одну задачу — строительство железнодорожного терминала в одном стиле с головным зданием аэропорта. Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей.

Валерий Радаев подчеркнул — необходимо сделать все качественно и современно, согласовать все части проекта и скорее начинать стройку.

Альмеев и Радаев обсудили проекты ПривЖД в аэропорту "Гагарин".

ИСТОЧНИК KP.RU

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