К аэропорту «Гагарин» построят новую железнодорожную ветку
Сегодня, 20 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым строительство железнодорожной ветки к аэропорту «Гагарин».
Он рассказал, что сейчас завершен только первый этап работ. В будущем граждане смогут спускаться на платформу, которая будет одного уровня с вагоном и добираться до аэропорта по внесезонному переходу. Попасть в терминал с электрички можно будет на траволаторе.
Губернатор подчеркнул, что проект нужно реализовать за ближайшие 2-3 года.
Вторым этапом железнодорожной инфраструктуры будет строительство отдельной железнодорожной ветки длиной 4,5-5 км от станции Липовский до терминала аэропорта. Предполагается, что она будет в полосе отвода уже существующей дороги. Также возможно появится мост через реку Курдюм и путепровод в месте пересечения с автомобильной трассой. Это важные элементы для развития саратовской агломерации.
Начальник ПривЖД отметил еще одну задачу — строительство железнодорожного терминала в одном стиле с головным зданием аэропорта. Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей.
Валерий Радаев подчеркнул — необходимо сделать все качественно и современно, согласовать все части проекта и скорее начинать стройку.
Альмеев и Радаев обсудили проекты ПривЖД в аэропорту "Гагарин".
ИСТОЧНИК KP.RU