В Балакове женщина зарезала постояльца после поминок
В Балакове Саратовской области ранее судимая женщина зарезала жильца.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 51-летняя обвиняемая по уголовному делу об убийстве задержана.
По версии следствия, в мае гражданка пустила к себе жить 69-летнего мужчину в обмен на оплату коммунальных услуг и деньги на продукты.
19 августа к ней пришли двое приятелей. Вчетвером компания устроила поминки по умершему месяц назад соседу. Однако жилец возмутился, что гости распивают алкоголь и закусывают продуктами, купленными на его деньги.
Ссора не разгорелась, но после ухода товарищей мужчина с женщиной вновь начали выяснять отношения. Хозяйка заявила, что она вольна приглашать к себе гостей, и вообще — это он живет в ее квартире. Для подкрепления своих слов она схватила нож и ударила постояльца в живот и грудь.
Мужчина упал и скончался. Вызванные медики констатировали смерть. Как позже показала экспертиза, причиной стало колото-резаное ранение грудной клетки и повреждение сердца.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU