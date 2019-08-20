В Балакове женщина зарезала постояльца после поминок

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-20T15:15:34+03:00

Мужчина упрекнул ее в покупке выпивки и закуски на его средства

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В Балакове Саратовской области ранее судимая женщина зарезала жильца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 51-летняя обвиняемая по уголовному делу об убийстве задержана.

По версии следствия, в мае гражданка пустила к себе жить 69-летнего мужчину в обмен на оплату коммунальных услуг и деньги на продукты.

19 августа к ней пришли двое приятелей. Вчетвером компания устроила поминки по умершему месяц назад соседу. Однако жилец возмутился, что гости распивают алкоголь и закусывают продуктами, купленными на его деньги.

Ссора не разгорелась, но после ухода товарищей мужчина с женщиной вновь начали выяснять отношения. Хозяйка заявила, что она вольна приглашать к себе гостей, и вообще — это он живет в ее квартире. Для подкрепления своих слов она схватила нож и ударила постояльца в живот и грудь.

Мужчина упал и скончался. Вызванные медики констатировали смерть. Как позже показала экспертиза, причиной стало колото-резаное ранение грудной клетки и повреждение сердца.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU