Эстакаду через переезд к аэропорту «Гагарин» начнут строить в следующем году

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-20T17:41:18+03:00

Это поможет избежать пробок по дороге в новый аэропорт

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил площадку для строительства путепровода через железнодорожный переезд на южном подходе недалеко от поселка Дубки к аэропорту «Гагарин».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков представил проект развязки.

Вероятно эстакада будет состоять из пяти пролетов, нужно будет делать высокую насыпь.

Руководитель подрядной организации ООО «Институт «Проектмостреконструкция» Виктор Морозов рассказал, что есть два варианта строительства — с левой или правой стороны от переезда. Второй вариант в приоритете, потому что там уже есть дорога, а слева проходит газопровод.

Валерий Радаев подчеркнул, что задержки при строительстве недопустимы. Он высказал предложение в этом году начать проектировать, а в следующем уже строить.

Эта развязка поможет избавиться от пробок и не опоздать на рейс и станет очередным важным элементом в развитии саратовской агломерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727031" frameborder="0"></iframe> Радаев дал поручения о строительстве развязки на Южном подходе к аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU