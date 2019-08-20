Саратовские спортсмены взяли серебро Кубка мэра Москвы по городошному спорту
Состязания прошли в Москве
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В Москве прошел Кубок мэра Москвы по городошному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие восемь команд из России и одна из Республики Беларусь.
Саратовцы заняли второе место, уступив команде Санкт-Петербурга только «по пенальти», то есть в борьбе до первой несбитой фигуры. Область представляли три спортсмена: Никита Чевненко, Сергей Тюсин и Евгений Мокин.
ИСТОЧНИК KP.RU