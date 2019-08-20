Саратовские спортсмены взяли серебро Кубка мэра Москвы по городошному спорту

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-20T14:56:23+03:00

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В Москве прошел Кубок мэра Москвы по городошному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие восемь команд из России и одна из Республики Беларусь.

Саратовцы заняли второе место, уступив команде Санкт-Петербурга только «по пенальти», то есть в борьбе до первой несбитой фигуры. Область представляли три спортсмена: Никита Чевненко, Сергей Тюсин и Евгений Мокин.

ИСТОЧНИК KP.RU