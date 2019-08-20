В Энгельсе мужчина избил пятерых детей, обидевших его сына

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-20T14:27:44+03:00

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В Энгельсе Саратовской области мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело в отношении 43-летнего гражданина направлено в суд.

Следствие считает, что вечером 11 августа во дворе жилого дома на Шуровой Горе возник конфликт между группой детей. Девятилетний мальчик поссорился с пятью детьми от восьми до десяти лет.

Мальчик пожаловался отцу, который решил разобраться с обидчиками сына. Он бросился за ними в погоню и бросил в одного из них камнем. Еще четверых детей он догнал в подъезде дома и избил руками и ногами по голове и телу.

Экспертиза установила, что кроме физических травм, у четверых пострадавших развилось психическое расстройство невротического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU