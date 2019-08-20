В Саратове сын зарубил отца топором, защищая честь матери
В суд направлено уголовное дело по факту убийства топором в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 29-летний безработный мужчина.
По версии следствия, в ночь на 26 июня мужчина распивал алкоголь с 58-летним отцом. Тот начал оскорблять мать обвиняемого, которая живет отдельно, нецензурной бранью.
Сын разозлился и, желая защитить мать, набросился на отца с топором. Он нанес мужчине более 30 ударов по голове, а потом еще 20 — ножом в грудь и живот.
Потерпевший скончался на месте.
После этого обвиняемый выбросил топор в пруд и скрыл дома следы преступления. Однако позже признал вину, отметив, что, во-первых, был пьян, а во-вторых, сильно обиделся из-за оскорбления матери.
ИСТОЧНИК KP.RU