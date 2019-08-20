В Саратове сын зарубил отца топором, защищая честь матери

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-20T13:48:08+03:00

Убийство случилось после того, как мужчина оскорбил свою бывшую жену

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В суд направлено уголовное дело по факту убийства топором в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 29-летний безработный мужчина.

По версии следствия, в ночь на 26 июня мужчина распивал алкоголь с 58-летним отцом. Тот начал оскорблять мать обвиняемого, которая живет отдельно, нецензурной бранью.

Сын разозлился и, желая защитить мать, набросился на отца с топором. Он нанес мужчине более 30 ударов по голове, а потом еще 20 — ножом в грудь и живот.

Потерпевший скончался на месте.

После этого обвиняемый выбросил топор в пруд и скрыл дома следы преступления. Однако позже признал вину, отметив, что, во-первых, был пьян, а во-вторых, сильно обиделся из-за оскорбления матери.

ИСТОЧНИК KP.RU