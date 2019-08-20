В Саратовской области составитель поездов упал с вагона и лишился ног

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-20T12:42:23+03:00

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Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку по факту травмирования 48-летнего составителя поездов в Красноармейском районе Саратовской области.

Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ

- Следствие считает, что в 18:45 вчера, 19 августа, на 62-м км перегона между станциями Паницкая и Бобровка железнодорожный состав при погрузке длинномерных рельсовых плетей травмировал мужчину, выпавшего из последнего вагона. После этого потерпевшему ампутировали обе ноги, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили машиниста состава и очевидцев.

Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Проверка установит обстоятельства, при которых случилось ЧП. После будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU