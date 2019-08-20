В Саратовской области составитель поездов упал с вагона и лишился ног
Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку по факту травмирования 48-летнего составителя поездов в Красноармейском районе Саратовской области.
Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ
- Следствие считает, что в 18:45 вчера, 19 августа, на 62-м км перегона между станциями Паницкая и Бобровка железнодорожный состав при погрузке длинномерных рельсовых плетей травмировал мужчину, выпавшего из последнего вагона. После этого потерпевшему ампутировали обе ноги, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили машиниста состава и очевидцев.
Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ
Проверка установит обстоятельства, при которых случилось ЧП. После будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU