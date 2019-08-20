2019-08-20T12:00:22+03:00
Происшествия

Под Саратовом горел гектар кладбища

С огнем боролась добровольная пожарная дружина
Екатерина Семенова
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В Саратовской области днем 19 августа горело кладбище.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возгорание произошло на южной окраине поселка Октябрьский Краснопартизанского района.

Горела трава и деревянная ограда кладбища. Общая площадь пожара составила 1 гектар.

С огнем два часа боролись добровольцы поселка Октябрьский и бойцы отдельного поста противопожарной службы села Рукополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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