Под Саратовом горел гектар кладбища
С огнем боролась добровольная пожарная дружина
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В Саратовской области днем 19 августа горело кладбище.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возгорание произошло на южной окраине поселка Октябрьский Краснопартизанского района.
Горела трава и деревянная ограда кладбища. Общая площадь пожара составила 1 гектар.
С огнем два часа боролись добровольцы поселка Октябрьский и бойцы отдельного поста противопожарной службы села Рукополь.
ИСТОЧНИК KP.RU