Под Саратовом горел гектар кладбища

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-20T12:00:22+03:00

С огнем боролась добровольная пожарная дружина

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В Саратовской области днем 19 августа горело кладбище.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возгорание произошло на южной окраине поселка Октябрьский Краснопартизанского района.

Горела трава и деревянная ограда кладбища. Общая площадь пожара составила 1 гектар.

С огнем два часа боролись добровольцы поселка Октябрьский и бойцы отдельного поста противопожарной службы села Рукополь.

ИСТОЧНИК KP.RU