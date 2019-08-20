Валерия Радаева восхитили голубые зайцы в аэропорту «Гагарин»
В новый саратовский аэропорт «Гагарин» сегодня приехал губернатор Валерий Радаев. Он осмотрел залы, магазины, прилегающую территорию, пункт таможенного контроля.
Как стало известно «КП-Саратов», глава региона осмотрит вылет рейса до Антальи. Сейчас на него идет посадка, в воздух борт должен подняться в 12:35.
Начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников дал "добро" таможенному пункту в аэропортуФото: Дарья Вострикова
Руководитель саратовской таможни Сергей Овсянников рассказал Валерию Радаеву о работе кинологов. По его словам, условия для таможенников созданы идеальные.
Таможенники готовы к работеФото: Дарья Вострикова
В фотозоне все желающие могут сфотографироваться в образе космонавта и получить снимок на электронную почту.
Фотозону, где каждый может сфотографироваться в образе космонавта, губернатор назвал "прикольной"Фото: Дарья Вострикова
- Это прикольно, нигде такого нет, — заметил Валерий Радаев.
Зампред правительства Василий Разделкин опробовал фотозону и запечатлел себя в виде покорителя космоса.
Радаев оценил ассортимент сувенирной лавки, голубые зайцы удостоились отдельной похвалыФото: Дарья Вострикова
Губернатор осмотрел сувенирный магазин. Его восхитили фигурки голубых зайцев
- Вот это молодцы! Какие красивые! Никогда таких не видел, — отметил Валерий Радаев. Он уверен, что рынок сувениров следует постоянно насыщать. Продавцы заявили, что ассортимент магазина будет пополняться.
Понравились Радаеву и сувенирные футболки с принтом первого космонавтаФото: Дарья Вострикова
Порадовали главу региона и памятные футболки. Он посмеялся над забавными надписями и внимательно осмотрел футболку с Юрием Гагариным.
Расписание рейсовФото: Дарья Вострикова
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ИСТОЧНИК KP.RU