Валерия Радаева восхитили голубые зайцы в аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-20T11:42:11+03:00

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В новый саратовский аэропорт «Гагарин» сегодня приехал губернатор Валерий Радаев. Он осмотрел залы, магазины, прилегающую территорию, пункт таможенного контроля.

Как стало известно «КП-Саратов», глава региона осмотрит вылет рейса до Антальи. Сейчас на него идет посадка, в воздух борт должен подняться в 12:35.

Начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников дал "добро" таможенному пункту в аэропортуФото: Дарья Вострикова

Руководитель саратовской таможни Сергей Овсянников рассказал Валерию Радаеву о работе кинологов. По его словам, условия для таможенников созданы идеальные.

Таможенники готовы к работеФото: Дарья Вострикова

В фотозоне все желающие могут сфотографироваться в образе космонавта и получить снимок на электронную почту.

Фотозону, где каждый может сфотографироваться в образе космонавта, губернатор назвал "прикольной"Фото: Дарья Вострикова

- Это прикольно, нигде такого нет, — заметил Валерий Радаев.

Зампред правительства Василий Разделкин опробовал фотозону и запечатлел себя в виде покорителя космоса.

Радаев оценил ассортимент сувенирной лавки, голубые зайцы удостоились отдельной похвалыФото: Дарья Вострикова

Губернатор осмотрел сувенирный магазин. Его восхитили фигурки голубых зайцев

- Вот это молодцы! Какие красивые! Никогда таких не видел, — отметил Валерий Радаев. Он уверен, что рынок сувениров следует постоянно насыщать. Продавцы заявили, что ассортимент магазина будет пополняться.

Понравились Радаеву и сувенирные футболки с принтом первого космонавтаФото: Дарья Вострикова

Порадовали главу региона и памятные футболки. Он посмеялся над забавными надписями и внимательно осмотрел футболку с Юрием Гагариным.

Расписание рейсовФото: Дарья Вострикова

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ИСТОЧНИК KP.RU