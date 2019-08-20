Интернет для каждой квартиры: «Ростелеком» провел оптику в саратовские новостройки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-20T10:18:54+03:00

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«Ростелеком» подключил к оптической сети саратовские жилые комплексы «Эверест», «Волга-1» и «Улеши». Более тысячи семей смогут воспользоваться скоростным интернетом и цифровыми сервисами сразу после заселения.

Специалисты оператора провели линии связи в подъездах и установили в каждой квартире интернет-розетку. Устройство обеспечивает владельцам жилья быстрое подключение телеком-услуг без дополнительных монтажных работ.

- Мы начали сотрудничать с «Ростелекомом» на этапе возведения жилых домов. Все коммуникации в новостройках появились еще до завершения строительства. Линии связи проходят по специальным кабель-каналам. Это оптимальное решение для сохранения интерьера. Жильцы могут воспользоваться интернет-сервисами в любой момент, и процесс подключения услуг не затронет внешний вид подъезда и квартир, — отметила Ольга Осипова, заместитель генерального директора АО «Управление механизации № 24».

Оператор и застройщик планируют продолжить сотрудничество и подключить к оптической сети строящиеся здания: «Улеши-1», «Радугу», «Авиатор» и «Нескучный».

- Оптика обеспечивает стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и доступ к различным цифровым услугам. Для каждой семьи мы готовы подобрать индивидуальный пакет сервисов, которые помогут сделать квартиру более безопасной и комфортной, — сообщила Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Новоселы могут смотреть более 260 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром, пользоваться видеонаблюдением или системой «Умный дом» для защиты квартиры от непредвиденных ситуаций. Веб-камера, датчики движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления позволят хозяину удаленно контролировать обстановку в помещении.

Оставить заявку на подключение или узнать подробную информацию об услугах и тарифах можно по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU