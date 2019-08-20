В Саратов прибыла сборная России по пожарно-спасательному спорту
В Саратов накануне, 19 августа, прибыла сборная России по пожарно-спасательному спорту. 12 спортсменов и четыре тренера начнут тренировки на стадионе «Локомотив», где уже завершено возведение специальной башни для соревнований.
В течение двух недель продлятся тренировочные занятия в основных видах предстоящего чемпионата мира: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы, пожарная эстафета и боевое развертывание.
Российская мужская сборная пять раз становилась чемпионами мира, трижды завоевывала серебро и один раз – бронзу.
Женская сборная побеждала на чемпионатах мира четыре раза и один раз взяла серебряные медали.
Напомним, юбилейный, пятнадцатый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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