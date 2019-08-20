2019-08-20T10:11:37+03:00
Спорт

В Саратов прибыла сборная России по пожарно-спасательному спорту

В течение двух недель продлятся тренировки
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В Саратов накануне, 19 августа, прибыла сборная России по пожарно-спасательному спорту. 12 спортсменов и четыре тренера начнут тренировки на стадионе «Локомотив», где уже завершено возведение специальной башни для соревнований.

В течение двух недель продлятся тренировочные занятия в основных видах предстоящего чемпионата мира: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Российская мужская сборная пять раз становилась чемпионами мира, трижды завоевывала серебро и один раз – бронзу.

Женская сборная побеждала на чемпионатах мира четыре раза и один раз взяла серебряные медали.

Напомним, юбилейный, пятнадцатый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.

#огненныйспорт #чемпионатмира #пожарноспасательныйспорт #саратов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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