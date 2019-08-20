Мошенник из Энгельса обманул двух мужчин на миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-20T10:05:03+03:00

После этого гражданин трудоустроился в полицию

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В Энгельсе Саратовской области 38-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в особо крупном размере.

Суд установил, что весной 2014 года гражданин предложил двум знакомым, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и участии в преступной группе, решить вопрос за деньги. По словам афериста, он может передать 1 050 000 рублей начальнику ОЭБиПК УМВД РФ по Саратову, чтобы мужчин не привлекали к уголовной ответственности.

При этом деньги гражданин никому не передавал, а потратил на свои цели. Поверившие ему мужчины были задержаны и осуждены. Через некоторое время один из них написал заявление, в котором рассказал об обстоятельствах дела. Проверка, проведенная следователями СКР вместе с УФСБ, подтвердила это.

Суд приговорил жителя Энгельса к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах отмечает, что после совершения преступления гражданин трудоустроился в полицию Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU