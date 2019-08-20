2019-08-20T09:57:34+03:00
Происшествия

Оставленная на ночь открытая «Ока» под Саратовом оказалась на утро в кювете

Ключи были в замке зажигания, а в баке — 10 литров бензина
Ольга Симонова
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В Перелюбском районе Саратовской области вчера, 19 августа, полиция раскрыла угон «Оки».

- В отдел 33-летний житель села Нижняя Покровка обратился в семь вечера 14 августа и рассказал, что оставил машину на ночь открытой, с ключами в замке зажигания и 10 литрами бензина в баке, а ее угнали, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В девять утра «Оку» нашли исправной в кювете в селе Харитоновка. Оказалось, что автомобиль угнал 23-летний односельчанин потерпевшего.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и обязали явиться в участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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