Прокуратура потребовала срочно отремонтировать обрушившиеся дома на Мичурина и Некрасова
В Саратове прокуратура контролирует подготовку жилых домов к предстоящему отопсезону.
- Особую тревогу вызывает состояние кровли и стен жилых домов, получивших повреждения в результате неблагоприятных погодных явлений, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
В частности, речь идет про дом №56 на улице Некрасова, где от тяжести снега обрушилась кровля.
Также в доме №116а на Мичурина крыша обрушилась из-за длительного воздействия мороза и влаги, что свидетельствует о плохом состоянии кровельного покрытия. Проверка показала, что участок наружной стены находится в аварийном состоянии и грозит дальнейшими обрушениями: могут рухнуть железобетонные перемычки и плиты перекрытия.
В ведомстве подчеркивают, что необходимо принять меры по ремонту и срочным аварийно-восстановительным работам на указанных зданиях.
В связи с этим прокуратура объявила предостережение замглавы администрации Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU