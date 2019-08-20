2019-08-20T09:35:57+03:00
Общество

Прокуратура потребовала срочно отремонтировать обрушившиеся дома на Мичурина и Некрасова

Здания продолжают разрушаться и угрожают жителям
Екатерина Семенова
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В Саратове прокуратура контролирует подготовку жилых домов к предстоящему отопсезону.

- Особую тревогу вызывает состояние кровли и стен жилых домов, получивших повреждения в результате неблагоприятных погодных явлений, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

В частности, речь идет про дом №56 на улице Некрасова, где от тяжести снега обрушилась кровля.

Также в доме №116а на Мичурина крыша обрушилась из-за длительного воздействия мороза и влаги, что свидетельствует о плохом состоянии кровельного покрытия. Проверка показала, что участок наружной стены находится в аварийном состоянии и грозит дальнейшими обрушениями: могут рухнуть железобетонные перемычки и плиты перекрытия.

В ведомстве подчеркивают, что необходимо принять меры по ремонту и срочным аварийно-восстановительным работам на указанных зданиях.

В связи с этим прокуратура объявила предостережение замглавы администрации Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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