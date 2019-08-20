2019-08-20T09:16:00+03:00
Общество

На Дне города в Саратове выступит Дана Соколова

Она набрала больше всего голосов среди местных жителей
Ольга Симонова
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Фото из Instagram мэра Саратова Михаила ИсаеваФото из Instagram мэра Саратова Михаила Исаева
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Стало известно, кто выступит на Дне города — 2019 в Саратове в этом году. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своем Instagram.

- Хэдлайнером станет артист лейбла «Black Star» Дана Соколова, — написал глава города.

Напомним, жители сами выбирали «звезду» — в социальных сетях радио проводился опрос. Саратовцы могли выбрать между Мишей Марвиным, Владом Соколовским, группой Rasa, Даной Соколовой, Лерой Массква, Гузель Хасановой, Викторией Дайнеко, Родионом Газмановым, Еленой Терлеевой и Grivina.

Больше всего голосов было отдано за Дану Соколову, она и выступит 14 сентября на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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