2019-08-20T08:33:38+03:00
Происшествия

В Саратове задержали двух наркоторговцев

При досмотре и обыске у них нашли 50 граммов марихуаны [фото]
Ольга Симонова
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Фото ГУВДФото ГУВД
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В Саратове сотрудники УНК ГУ МВД России по области задержали двоих местных жителей по подозрению в наркоторговле.

- Злоумышленники совершили два сбыта, а при личном досмотре и обыске жилища у них нашли еще 50 граммов марихуаны в пакетиках, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Фото ГУВД

Фото ГУВД

Задержанных арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело за сбыт наркотиков в значительном размере группой лиц. Теперь им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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